Niente modalità Arcade in Far Cry: New Dawn, conferma Ubisoft

Un rappresentante di Ubisoft ha confermato ai redattori di DualShockers che Far Cry: New Dawn non comprenderà al suo interno la frizzante esperienza Arcade sperimentata dagli utenti di Far Cry 5.

Dietro a questa decisione ci sarebbe la volontà, da parte degli autori di Ubisoft Montreal, di focalizzare i propri sforzi sullo sviluppo delle attività free roaming e delle missioni da intraprendere nella campagna principale. Anche il multiplayer competitivo è stato sacrificato sull'altare dell'esperienza singleplayer e della cooperativa.

A tal proposito, il rappresentante del colosso videoludico transalpino ha comunque ribadito la presenza all'interno di New Dawn di un impianto ruolistico a supporto delle meccaniche di gestione degli avamposti e di un rinnovato sistema di progressione degli equipaggiamenti del proprio alter-ego.

Chi desidera immergersi nelle atmosfere post-apocalittiche del titolo sarà poi lieto di sapere che, nonostante la mancanza dei livelli Arcade, verrà dato ampio spazio a una modalità a generazione procedurale che correrà parallelamente alla storia per consentirci di affrontare sfide sempre più impegnative contro le orde di criminali al seguito delle temibili Gemelle.

Preso atto di questa decisione da parte di Ubisoft, non ci resta che ricordarvi che Far Cry New Dawn sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 15 febbraio: per chi se la fosse persa, su queste pagine trovate la nostra ultima Video Anteprima a cura di Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.