NieR 10th Anniversary: Square Enix annuncia una diretta di oltre dieci ore!

Square Enix Japan ha annunciato una speciale trasmissione per festeggiare il decimo anniversario della serie NieR, l'evento è in programma per il 29 marzo, lo show durerà oltre dieci ore, di seguito i contenuti previsti.

Durante lo streaming sarà possibile assistere a due grandi eventi: NieR Theatrical Orchestra 12020 Tokyo Performance e Stage Play YoRHa Ver 1.3aa, rispettivamente un concerto orchestrale e una rappresentazione teatrale, entrambi gli spettacoli richiedono l'acquisto di un biglietto virtuale e non saranno dunque accessibili a tutti. L'evento "Forced Talk Show for the NieR 10th Anniversary Orchestra Concert, Stage Play, and Talk Show Broadcast" sarà invece gratuito e verrà trasmesso in esclusiva su Niconico.

Non sappiamo al momento se Square Enix abbia pensato a iniziative simili anche per il mercato occidentale, lo streaming in questione è infatti rivolto principalmente al pubblico giapponese, sebbene il free show sarà visibile anche in Europa e Nord America.

Il primo NieR è stato pubblicato nell'aprile 2010 su PS3 e Xbox 360, NieR Automata è invece stato lanciato nel 2017, accolto positivamente da pubblico e critica. Che Square Enix possa sfruttare i festeggiamenti del decimo anniversario di NieR per annunciare un nuovo gioco della serie? Lo scopriremo probabilmente a fine marzo.