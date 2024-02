NieR 3 sarà presto annunciato? Yoko Taro stuzzica i fan con un teaser

I fan che hanno presenziato al concerto di Londra dedicato alla serie Square-Enix hanno riportato dell'apparizione di un possibile teaser di NieR 3. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali al riguardo, le speranze della fanbase possono continuare ad alimentarsi grazie ai criptici teaser di Yoko Taro, l'istrionico creatore della serie.

Dopo le testimonianze che hanno parlato di "NieR R3Pent" al concerto di Londra, ecco che Yoko Taro ha nuovamente raggiunto i suoi fan su X|Twitter per lasciare loro un criptico teaser. Con il suo solito fare sornione, Taro ha semplicemente scritto "r3incarnationan" all'interno di un suo nuovo post.

Questo ha rimandato alla mente "NieR Reincarnation", il capitolo mobile della serie, che peraltro vedrà chiusi i suoi server a fine aprile. Secondo la teoria di alcuni fan sarebbe questo, nella mente di Taro, il terzo capitolo del franchise di NieR. Altri hanno tuttavia messo in evidenza come il numero "3" sia stato usato sia in questa occasione che durante il concerto di Londra. Tutti i fan attendono un terzo capitolo per console di NieR, dunque è difficile pensare che il teasing sia legato ad un gioco mobile o che, peggio ancora, possa rivelarsi fine a se stesso.

Rimaniamo dunque in speranzosa attesa di novità, nel mentre NieR Automata ha da poco festeggiato le 8 milioni di copie vendute dal lancio avvenuto nel 2017.