Nier Automata: una 2B con un abito particolare nel cosplay di SayaTheFox

Nel corso degli ultimi anni, Nier Automata si è rifatto il look con patch e update ufficiali di vario genere e ciò ha permesso più volte di ammirare lo splendore decadente del mondo di gioco e dei personaggi coinvolti in questa guerra. Per cercare di riportare l'umanità al comando del pianeta, sono intervenuti gli androidi YoRHa.

La prima protagonista fa parte di questo gruppo: è 2B, una ragazza dai capelli bianchi e corti dal fisico affascinante e coperto da un abito nero. Nel corso del gioco sarà però possibile modificare l'abito della protagonista di Nier Automata, regolandolo in vari modi. Tuttavia il pubblico ha apprezzato talmente tanto il personaggio e le opzioni disponibili che anche in rete ha iniziato a dare sfogo alla propria fantasia, talvolta con risultati classici e altri osé.

Oltre alle fan art, questo sfogo prende vita anche grazie ai cosplay di 2B ormai diffusissimi in rete e sempre virali. La protagonista di Nier Automata è stata recentemente interpretata da Saya the Fox, modella che ha deciso di dotare 2B con un abito diverso nel suo cosplay. Seduta su un lampadario dorato e imperlato, questa 2B regge la sua spada mentre indossa un outfit ispirato a quello del gioco, ma comunque notevolmente diverso.

L'italiana Veronica ha invece optato per una 2B molto più classica e pronta all'azione.