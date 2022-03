Nier Automata: 2B in un cosplay si prepara per tornare nell'anime

La serie di Drakengard partorì lo scorso decennio la costola Nier, partita con un episodio poco fortunato. Il talento e la visione di Platinum Games hanno poi reso questo immaginario uno dei più apprezzati del panorama videoludico mondiale. E seppur Nier Automata abbia cinque anni sulle spalle, non finisce di stupire e di rinnovarsi.

Se il videogioco per ora è in pausa, fatto salvo lo spin-off per cellulari Nier Reincarnation, il mondo si manifesta sotto altre forme. Con i recenti annunci infatti è stato rivelato che Nier Automata diventerà un anime, ma anche una light novel e un manga. Insomma, 2B e i gli altri guerrieri che devono liberare la Terra dalle macchine torneranno a risplendere in altre modalità. I personaggi di Yoko Taro verranno raffigurati in diversi medium che quindi riusciranno a renderli più noti in altre fette di pubblico.

Non si ferma quindi la produzione di cosplay su 2B da Nier Automata, con la protagonista che adesso più che mai tornerà sulla cresta dell'onda. Daria Khime ha pubblicato alcune foto proprio con lei riprodotta con il classico vestito nero e capelli bianchissimi a caschetto, mentre estrae la sua spada dal petto, in una citazione a un personaggio di Genshin Impact.