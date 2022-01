NieR Automata: 2B è una fan di KFC, lo conferma Yoko Taro

In questa domenica avara di grandi sorprese videoludiche abbiamo per voi un nuovo, inaspettato (e forse superfluo) dettaglio sulla lore di Nier Automata. 2B è una fan di KFC: parola di Yoko Taro.

L'informazione è emersa da un divertente scambio di battute avviato dai responsabili social della divisione spagnola di KFC, i quali hanno condiviso su Twitter una fotografia di una cosplayer di 2B seduta ad un tavolo di uno dei fast food della catena. Ad accompagnare lo scatto, la domanda: "Qualcuno può confermare che questa fotografia è reale?". L'iniziativa promozionale ha attirato l'attenzione di Yoko Taro in persona, creatore di NieR noto per essere un frequentatore assiduo del social network e, all'occorrenza, un simpatico troll (ricordate quando ha annunciato la fine della serie NieR?). Ebbene, Taro si è unito alla discussione confermando che sì, la foto è reale, perché l'androide è una fan di KFC. Adesso potete considerare l'informazione canonica a tutti gli effetti, o forse no? Chi può mai dirlo con Yoko Taro in mezzo...

Per quanto riguarda il gioco, le ultime notizie ufficiali parlano di 6 milioni di copie vendute da NieR Automata. Taro, dal canto suo, dopo aver dato alle stampe un nuovo gioco intitolato Voice of Cards si è messo al lavoro su nuovi progetti non ancora annunciati.