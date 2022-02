Nier Automata: una 2B guerriera nel cosplay della russa Anastasia

Durante l'avventura di Nier Automata, nella run principale, viene utilizzata una delle protagoniste più iconiche degli ultimi tempi. 2B è un personaggio immediatamente riconoscibile, con Platinum Games che ha lavorato bene sulla sua ideazione e realizzazione a livello di character design.

In abito nero con gonna, spada, capelli bianchi e una vistosa benda sugli occhi, si crea un contrasto cromatico tale che la creatura di Yoko Taro colpisce già dal primo impatto. La bellezza della storia di Nier Automata fa poi il resto, consentendo a tutti i giocatori di addentrarsi nel mondo desolato e in rovina con quest'arma che dovrebbe aiutare l'umanità a liberare la Terra dalle macchine.

L'abito nero non è però l'unico utilizzabile nel videogioco da 2B. Tuttavia le versioni disponibili in Nier Automata sono nulla in confronto alla quantità di materiale concepito dai fan di tutto il mondo. Internet è infatti affollato di fan art a tema 2B con vestiti unici e mai visti, con alcuni di questi che sono diventati virali facendo il giro della rete e innescando tutta un'altra serie di ispirazioni.

Il cosplay di 2B realizzato dalla russa Komori cade in questa categoria, con un abito nero particolare visibile nelle foto in basso. Recentemente non è mancata una 2B natalizia, così come una particolare 2B alla Sailor Moon.