Nier Automata: una 2B tagliente nel cosplay di Daryana

I dati di vendita di Nier Automata descrivono un successo che nessuno si aspettava all'epoca. Platinum Games è riuscita a fare un miracolo con il materiale a disposizione, ma rendendolo epico grazie a una visione d'insieme salda e uno stile di gioco molto appassionante, ma soprattutto grazie a una storia che convince e conquista chiunque.

Il fascino dei personaggi poi fa il resto: questi androidi lanciati sulla Terra da un'umanità ormai sempre più isolata e sconfitta, ad affrontare le macchine che hanno preso possesso del pianeta. Tutti con abiti neri e capelli bianchi, con le loro spade e robot a supporto per riuscire nella missione. Sin da subito Nier Automata ci mette nei panni di 2B, una di questi androidi che fa parte di una squadra che viene prima proposta in una formazione di jet e poi decimata, con la sola protagonista rimasta viva a occuparsi dei nemici della prima area.

Una volta atterrata però si mostra in tutta la sua bellezza e con la spada sguainata, come fa questo cosplay di 2B da Nier Automata realizzato da Daryana Martynova, cosplayer russa che ha creato questo scatto diventato virale. Manca un po' di volteggio sul campo di battaglia per distruggere le macchine, ma per il resto la scelta è stata azzeccata, con tanto di fascino replicato.

