Nier Automata: 2B vestita per Natale nel cosplay di Enji Night

La Terra di Nier Automata è in declino, un mondo ormai conquistato da macchine e su cui gli umani non sono più riusciti a mettere piede. La nostra specie, confinata nello spazio, ha tentato di inviare 2B e gli altri protagonisti di Nier Automata per tentare di mettere un freno alla situazione. Non c'è quindi spazio per il Natale lì.

Quindi niente skin del genere per 2B, che già però gode di un vestiario piuttosto corposo. La fanciulla dai capelli bianchi e il vestito nero con gonna svolazzante che affetta macchine a destra e a manca in Nier Automata può scegliere tra vari outfit nel videogioco di Platinum Games. La fantasia dei fan non si ferma però alle mura digitali del prodotto, invadendo ogni angolo della rete.

Non è quindi un sogno vedere 2B in versione natalizia sui vari social e, visto che ora siamo nel periodo giusto, ecco un cosplay di 2B rossa e bianca per festeggiare il Natale. Preparata da Enji Night, la cosplayer ha scelto come base uno dei costumi utilizzati dalla protagonista di Nier Automata nel videogioco, modificandolo accortamente per trasformare il nero in bianco e rosso, aggiungendo anche delle piccole corna da renna.

Questa 2B ha un aspetto molto natalizio, adatto per festeggiare questi giorni. Se invece preferite il classico, c'è la 2B di Kim Kaguya, ma non perdetevi la variante che vede unirsi Nier e Sailor Moon in questo cosplay speciale di 2B.