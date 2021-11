Nier Automata: A2 in un cosplay pronta a dare battaglia

A qualche anno di distanza dal lancio, sono oltre 5,5 milioni le copie di Nier Automata distribuite in tutto il mondo. Senza poi dimenticare i videogiocatori che hanno vissuto le avventure in questo mondo post apocalittico grazie al Gamepass a inizio 2021, unendosi al pubblico che già aveva avuto modo di provare il lavoro di Platinum Games.

Nier Automata ha un mondo affascinante e meraviglioso ma non semplice, considerato che le protagoniste che vivono le varie fasi della storia sono costrette a combattere di volta in volta contro le macchine che hanno preso il controllo della Terra. 2B si dà molto da fare per portare a termine il suo compito, ma non è l'unica guerriera che può essere controllata nel videogioco di Platinum Games.

È possibile infatti vivere la storia di A2, un altro dei personaggi di Nier Automata, molto apprezzata dai fan, seppur non alla pari della protagonista. Nel fisico e nel volto, A2 però somiglia molto alla controparte, con lunghi capelli bianchi - ma talvolta anche corti - è un vestito nero, accompagnata poi da un'immancabile spada che usa per combattere.

La cosplayer Kendel ha deciso di dedicarsi ad A2 di Nier Automata in un cosplay visibile in basso. Invece è Kim Kaguya che ultimamente si è dedicata ai cosplay di 2B molto variegati.