Nier Automata: A2 in un cosplay è pronta a prendersi il suo futuro

Il percorso che Platinum Games ha lanciato in Nier Automata vede il giocatore dare ordini al personaggio di 2B, una ragazza dai capelli bianchi e il vestito scuro armata di spada e obbligata a muoversi in un mondo meccanico in rovina, la vecchia Terra da salvare dalle biomacchine. Ma 2B non è l'unica androide capace di dare filo da torcere.

Il percorso principale è dedicato sì a lei, ma un'altra storia può essere vista dagli occhi di A2, altra androide fondamentale per il mondo di Nier Automata. Androide d'assalto, A2 è la protagonista della Run C dell'avventura, durante la quale la si può conoscere meglio, col suo carattere schivo e taciturno ma con una grande voglia di distruggere le biomacchine. Il suo destino sarà invece diverso nella Run D, che farà vedere il personaggio in un'altra prospettiva.

Nel carattere è quindi molto simile a 2B, ma molte somiglianze sono relegate anche all'aspetto: anche lei ha capelli bianchi, molto lunghi che le coprono in parte il volto, e indossa un abito nero che fa da contrasto. E infine anche lei non manca di portare con sé una spada per distruggere gli avversari. Pugoffka ha interpretato il personaggio di Nier Automata in questo cosplay di A2 con un vestito lacerato in più punti ma che non la ferma dal combattere.

Se apprezzate questa versione di YoRHa Type A No.2 non dimenticate di dare uno sguardo al cosplay di 2B dell'italiana Veronica e al cosplay di Akeha da NieR Re[in]carnation.