NieR Automata: un affascinante cosplay di A2 e 2B con l'intimo a vista

Le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 sono finalmente state superate e la trasmissione dell'anime di NieR Automata è ripresa con la messa in onda del quarto episodio. In contemporanea al ritorno della serie che sta entusiasmando gli spettatori sono arrivati alcuni cosplay di 2B e A2 da NieR Automata piuttosto riusciti.

Il capolavoro firmato Yoko Taro e Platinum Games continua a far parlare di sé anche molto tempo dopo l'uscita. A proposito, sapete che da qualche tempo NieR Automata è disponibile anche su Nintendo Switch? In particolar modo è nella community di cosplayer che il titolo action RPG spopola.

In questa interpretazione di coppia condivisa dalle cosplayer Daryana Martynova e Hologana ritroviamo le due YoRHa preferite dai fan, le meravigliose A2 e 2B. Le due androidi, costruite dall'uomo per riconquistare il pianeta invaso dalle forme di vita aliene meccaniche, sono una di fianco all'altra entrambe vestite con i loro classici outfit di pelle nera.

A2 porta i capelli color argento lunghi e sciolti ed è inginocchiata a terra. Tra le sue mani cinge la coscia di 2B, che invece è in piedi e con la katana in pugno, ma ancora posta nel suo fodero. La androide dai capelli candidi a caschetto ha un ginocchio sollevato, per cui dalla gonna è possibile intravedere il suo intimo bianco.