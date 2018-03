NieR Automata è ancora in testa alla classifica settimanale del PSN giapponese

Puntuale come sempre,ha pubblicato la classifica settimanale dei titoli più venduti sulgiapponese.

Per la seconda settimana consecutiva, NieR: Automata di Platinum Games ha agguantato la prima posizione. Tutto merito della promozione avviata per festeggiare il primo anniversario del gioco, grazie alla quale era possibile acquistarlo con il 50% di sconto. Il successo è stato tale da impedire ad Hokuto ga Gotoku, nuovo titolo dedicato a Ken il Guerriero uscito proprio in questi giorni, di conquistare la vetta. Il titolo sviluppato da Yakuza Studio si è quindi dovuto accontentare della seconda posizione nella sua settimana di esordio. In classifica è sbucato pure Battleborn di Gearbox Studios, forte in un incredibile sconto del 90% riservato agli utenti PlayStation Plus.

Ecco a voi la Top 20 settimanale. I dati sono riferiti al periodo compreso tra il 5 e l'11 marzo 2018.

NieR: Automata Hokuto Ga Gotoku The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel I: Kai – Thors Military Academy 1204 Monster Hunter World Battleborn Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Advanced Edition Horizon Zero Dawn Complete Edition Metal Gear Survive Undertale Minecraft: PlayStation 4 Edition Gran Turismo Sport Girls Und Panzer Dream Tank Match Destiny 2 Yonder: The Cloud Catcher Chronicles Tales of Berseria Crash Bandicoot N’Sane Trilogy Dynasty Warriors 9 Gundam Breaker 3 Call of Duty WWII Your Four Knight Princesses Training Story

