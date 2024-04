NieR:Automata, l'androide ribelle A2 in un cosplay pronto a distruggere le biomacchine

L’immaginario di NieR: Automata tra futuro distopico, biomacchine e androidi creati dagli esseri umani come ultima arma di difesa, ha reso Yoko Taro uno dei game designer dallo stile più originale e anticonvenzionale, e ha determinato il successo dell’action RPG di Platinum Games, e ora uno dei suoi protagonisti ha ricevuto uno splendido cosplay.

Rifugiatasi ormai sulla Luna la razza umana rischia di estinguersi, e, come ultima risorsa per fronteggiare i pericoli rappresentati dalle micidiali biomacchine degli alieni, ha ideato gli YoRHa, una squadra di androidi molto simili agli umani ma con capacità combattive e strategiche estremamente superiori. Tra questi si trovano 2B, androide d’assalto e protagonista della run A, 9S androide ricognitore e scanner protagonista delle run B e D, e la ribelle A2, protagonista della run C del titolo.

A2 si dimostra un androide singolare all’interno della squadra YoRHa, dove svolse per un periodo un lavoro eccellente, distruggendo numerosi nemici, per poi disertare e proseguire da sola il proprio percorso di distruttrice guidata dal profondo odio nei confronti delle biomacchine, senza dover quindi stare agli ordini dei superiori.

L’appassionata lenedoes ha, quindi, deciso di vestire i suoi panni, realizzando un cosplay veramente ben riuscito, come potete vedere nelle immagini presenti in calce. La fan ha scelto di mostrarsi sulla spiaggia per ricreare il senso di desolazione presente nel gioco, ed è riuscita a confezionare un’interpretazione convincente, riprendendo il design di A2 con due spade.

In conclusione, vi lasciamo alle parole di Yoko Taro riguardo la difficoltà dei giapponesi a star dietro la tecnologia occidentale, e ricordiamo che NieR:Automata ha da poco raggiunto un altro straordinario traguardo di copie vendute. Fateci sapere cosa ne pensate del cosplay nei commenti.

