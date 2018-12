NieR Automata: annunciata la Game of the YoRHa Edition

Yoko Taro ha annunciato la tanto rumoreggiata edizione completa di NieR Automata, denominata NieR Automata Game of the YoRHa Edition e in arrivo a febbraio 2019 in Giappone su PlayStation 4 e PC.

NieR Automata Game of the YoRHa Edition uscirà in Giappone il 21 febbraio e su PC (via Steam) il 27 dello stesso mese, al momento Square Enix non ha però comunicato una data di lancio per l'Occidente, limitandosi a confermare la GOTY solo per il Giappone. Questa riedizione di Automata include:

NieR Automata

DLC 3C3C1D119440927

Machine Mask

Grimoire Weiss

Pod Skin Cardboard

Pod Skin Retro Red

Pod Skin Retro Grey

Pod Skin Play System (solo versione digitale)

Tema dinamico PlayStation 4

Avatar set

Square Enix ha inoltre annunciato un taglio di prezzo per NieR Automata Become As Gods Edition su Xbox One, il gioco costerà 4.800 yen in Giappone dal 21 febbraio. I dettagli sul lancio occidentale di NieR Automata Game of the YoRHa Edition sono attesi per le prossime ore.