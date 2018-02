NieR Automata: annunciato un livestream per il primo anniversario

festeggia il primo compleanno e per l'occasioneha annunciato un livestream che andrà in onda su Niconico il prossimo 3 marzo. Maggiori dettagli a riguardo arriveranno lunedì 26 febbraio.

Al momento non è chiaro quali saranno i contenuti della trasmissione, Square-Enix potrebbe approfittare dell'occasione per ripercorre la storia della nascita e del successo del gioco, nonchè per svelare l'arrivo di altri contenuti aggiuntivi e magari il tanto atteso (e mai confermato) porting per Switch, più volte rumoreggiato e fortemente desiderato dalla community.

NieR Automata ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, dimostrandosi particolarmente sul mercato digitale, come confermato dal publisher durante l'ultima riunione con gli azionisti.