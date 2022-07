NieR Automata e la nuova area inaccessibile: il mistero è stato svelato!

Ebbene, il mistero è stato svelato , ma purtroppo non ha nulla a che fare con il celebre autore videoludico. Nonostante l'intera community, incluso il celebre content creator Lance McDonald , lo avesse escluso, la verità è che i contenuti inediti sono stati generati tramite una Mod. La "confessione" è arrivata direttamente dal canale Twitch del talentuoso Modder . Quest'ultimo ha ringraziato di cuore la community di NieR: Automata per essersi nuovamente radunata per discutere della sua creazione, che, garantisce McDonald, ha raggiunto un livello qualitativo "mai visto, se non all'interno di Platinum Games". Dietro la creazione dell'area contente la chiesa, si celano complessivamente tre utenti, attivi su Twitter come "DevolasRevenge", "Woeful_Wolf" e "RaiderB" . Il trio ha promesso che nei prossimi giorni pubblicherà gli strumenti utilizzati per dar vita ai nuovi contenuti di NieR: Automata. Inoltre, la loro Mod diverrà disponibile per tutta la community, che potrà finalmente esplorare la chiesa in prima persona!

A new video has been posted showing that after defeating the weird enemy, the player can interact with a bird bath, an asset which has been ported over from the game Nier Replicant, including the same questions that need to be answered in that game. He answers incorrectly. pic.twitter.com/mhQxO3HELa — Lance McDonald (@manfightdragon) July 28, 2022

They're still posting images, with captions slowly spelling out "Zero" (the name of the protagonist from Dragon-on Dragoon 3). So the entire pretence under which this whole thing started is no longer applicable to reality and this is not content others can unlock. pic.twitter.com/H3mLMQLvHt — Lance McDonald (@manfightdragon) July 29, 2022