NieR Automata: è ancora aria di Natale in questo caldissimo cosplay di 2B

L'epifania si è portata via le feste, anche se pochi imperterriti respirano ancora l'aria natalizia. Tra questi troviamo 2B, l'iconica protagonista che ha accompagnato i giocatori nell'epica avventura di NieR: Automata. Ecco l'iconica eroina creata dal maestro Yoko Taro impegnata nei festeggiamenti del santo Natale.

Il 2023 comincia alla grande per 2B. La protagonista ha fatto il suo esordio su Crunchyroll con NieR Automata Ver.11a, adattamento animato che si ispira al capolavoro sviluppato da Platinum Games che la community ha adorato. Il debutto dell'anime di NieR Automata non è stato esente da critiche, riguardanti in particolar modo lo stile grafico in 3DCG, ma i fan hanno comunque gradito il ritorno di 2B.

A proposito dell'eroina, la vediamo abbandonare la battaglia con i suoi nemici per vivere ancora lo spirito natalizio. In questo cosplay di 2B da NieR Automata l'androide da battaglia YoRHa numero 2 tipo B indossa un costume da babbo natale, al posto di quello classico di colore scuro. Con indosso un body di colore rosso acceso, trasparente sulla zona addominale, e una benda rossa sugli occhi, 2B trascorre un Natale a dir poco meraviglioso. In altri scatti realizzati nello stesso set possiamo ammirarla di profilo e sdraiata a letto. A condividere questa spettacolare interpretazione è la popolare cosplayer PeachMilky.