NieR Automata arriva su Xbox One il 26 giugno con la Become as the Gods Edition

Square Enix ha annunciato che NieR Automata uscirà anche su Xbox One il 26 giugno, rendendosi disponibile nella nuova Become as the Gods Edition, versione che includerà il gioco base, il DLC 3C3C1D119440927 e altri contenuti aggiuntivi.

Come confermato dal publisher, NieR Automata: Become as the Gods Edition sarà disponibile in edizione digitale su Xbox One dal 26 giugno al prezzo di 49,99 dollari, includendo al suo interno i seguenti contenuti:

Gioco base

Il DLC 3C3C1D119440927

Grimoire Weiss Pod

Retro Red Pod Skin

Retro Grey Pod Skin

Cardboard Pod Skin

The Machine Lifeform Mask Accessory

Trovano conferma, dunque, i rumor diffusi da una fonte anonima a inizio maggio sul possibile arrivo di NieR Automata su Xbox One. A partire dal 26 giugno gli utenti della console Microsoft potranno mettere mano all'ultima creazione di Yoko Taro: ne approfitterete?

Ricordiamo infine che per le 22:00 di stasera è in programma la conferenza Xbox E3 2018, occasione in cui Phil Spencer mostrerà 15 giochi in anteprima mondiale.