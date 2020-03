NieR Automata sta per arrivare in Xbox Game Pass; superate le 4,5 milioni di copie

Le buone notizie per tutti i fan della serie di NieR non sono terminate. Nell'ambito dei festeggiamenti per il decimo anniversario, Square Enix ha annunciato che NieR Automata Become as God Edition entrerà a far parte del catalogo di Xbox Game Pass a partire dal prossimo 2 aprile!

Nier Automata Become as God Edition, versione del gioco sviluppata per Xbox One e comprensiva del DLC aggiuntivo 3C3C1D119440927, è arrivata su Xbox One per la prima volta nel giugno del 2018, con più di un anno di ritardo rispetto all'uscita su PlayStation 4.

L'annuncio dell'arrivo del gioco in Xbox Game Pass, a dire il vero, ha stupito moltissimo i giocatori giapponesi che stavano guardando lo streaming per il decimo anniversario del franchise, per il semplice motivo che il servizio in abbonamento di Microsoft non è ancora disponibile dalle loro parti. Che stia per arrivare anche nel Sol Levante? Al momento, inoltre, non è chiaro se NieR Automata verrà aggiunto anche nel catalogo di Xbox Game Pass per PC.

Durante la trasmissione Square Enix ha anche annunciato che fino ad oggi ha distribuito 4,5 milioni di unità di NieR Automata per PS4, Xbox One e PC. Il dato è comprensivo delle copie vendute ai giocatori in formato digitale e di quelle fisiche consegnate ai negozianti. L'ultimo aggiornamento sulle vendite risaliva al giugno dello scorso anno, quando venne raggiunta quota 4 milioni.