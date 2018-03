NieR: Automata avrebbe potuto includere le modalità co-op e PvP

Nel corso di una recente intervista concessa a US Gamer, il designer di, Takahisa Taura, ha parlato in lungo e in largo di, action-RPG che ha permesso alla serie ideata da Yoko Taro di raggiungere un considerevole successo commerciale e di criticia.

Tra i vari argomenti toccati, Taura ha parlato anche di alcuni dei contenuti tagliati dalla versione finale di NieR: Automata. Ad esempio, si è discusso delle modalità co-op e PvP, inizialmente pianificati da Taro e Platinum Games.

"All'inizio dello sviluppo, avevamo in effetti avuto l'idea di inserire una modalità co-op in cui un giocatore avrebbe potuto prendere il controllo del pod per aiutare gli altri. Avevo preparato un documento concept insieme a tutto il resto, ma alla fine non siamo riusciti ad inserirlo".

Taura prosegue, spiegando come lo studio di sviluppo avesse avuto in mente anche una modalità competitiva, in cui i giocatori si sarebbero potuti scontrare combattendo entrambi nei panni di 2B.

"Il motivo per cui abbiamo eliminato queste feature è che non volevamo che potessero sembrare obbligatorie. Quindi abbiamo deciso di tagliare fuori queste funzionalità di connessione più concrete e tangibili".

NieR: Automata è disponibile su PC e PS4. Vi sarebbero piaciute queste funzionalità online nel gioco di Platinum Games e Yoko Taro? Recentemente, il titolo è stato premiato per il suo comparto audio agli Italian Video Game Awards.