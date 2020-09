NieR Automata si avvicina alle 5 milioni di copie vendute

Il segmento che Square Enix ha dedicato alla serie NieR durante il Tokyo Game Show 2020 non è stato avaro di sorprese. Tra un annuncio e l'altro, c'è stato tempo anche per una sortita di NieR Automata, che nonostante gli oltre tre anni che si porta sul groppone continua a vendere in maniera costante.

Square Enix ha annunciato che l'action RPG sviluppato da PlatinumGames sotto la guida di Yoko Taro ha piazzato ben 4,85 milioni di copie in tutto il mondo fino ad oggi. Nel totale sono comprese il numero di unità fisiche distribuite ai rivenditori e le copie vendute ai giocatori in formato digitale. Il precedente aggiornamento sulle vendite, ricordiamo, risale allo scorso marzo, mese in cui NieR Automata ha raggiunto quota 4,5 milioni ed è pure entrato in Xbox Game Pass.

NieR Automata è stato lanciato per la prima volta su PS4 in Giappone il 23 febbraio 2017. Qualche settimana dopo è arrivato anche in Nord America (7 marzo) e in Europa (10 marzo). La versione PC è stata lanciata a livello globale il 17 marzo 2017, mentre per l'edizione Xbox One abbiamo dovuto attendere il 26 giugno 2018. La versione Game of the YoRHa Edition è invece arrivata solo su PS4 e PC nel febbraio del 2019.

Durante il Tokyo Game Show 2020 è anche stato annunciato che NieR Replicant uscirà ad aprile 2021 e che NieR Reincarnation arriverà pure in Europa.