NieR: Automata, azione e frenesia nei nuovi video dal Tokyo Game Show 2022

Dopo il quinto anniversario di NieR: Automata, l'action RPG si è mostrato nuovamente, in occasione del recente Tokyo Game Show 2022, con nuovi video dedicati alla imminente versione per Nintendo Switch.

Nei contributi in questione possiamo vedere da vicino il gameplay del gioco, all'interno di sequenze ricche d'azione e frenesia, che lasciano spazio anche ad alcune fasi dedicate alla trama, soprattutto nel trailer.

Una delle parentesi più divertenti legate al titolo è sicuramente quella che ha coinvolto NieR: Automata e Tinder. Una giovane donna ha infatti creato un profilo personale sulla famosa app di incontri al fine di convincere quante più persone a comprare il videogioco, per poi ignorare i malcapitati dopo aver raggiunto il suo obiettivo. La donna non ha mostrato rimorsi per i suoi gesti, e si è detta invece soddisfatta di aver fatto accrescere la popolarità del brand.

Il titolo di Platinum Games è stato inoltre sotto i riflettori a causa di alcune recenti scoperte da parte del creator Lance McDonald. Lo streamer ha infatti mostrato in video di aver scoperto delle aree nascoste di NieR: Automata, in zone che risultavano quasi inaccessibili fino a quel momento.

Come sempre, vi ricordiamo che NieR: Automata uscirà il 6 ottobre 2022 su Nintendo Switch.