Nier Automata: la bella A2 in un cosplay fedele e poetico di Tsuru Hime

Quando Platinum Games ha preparato un videogioco basato sulla saga di Nier, in pochi forse ci avrebbero puntato così tanto. E invece Nier Automata si è rivelato essere un successo assoluto, uno dei giochi più apprezzati della scorsa stagione e le cui musiche, ambientazioni e personaggi ancora oggi ricorrono in vari modi.

Vuoi per le fan art, vuoi per i cosplay, vuoi per gli aggiornamenti e rifacimenti per le console più recenti, Nier Automata rimane sempre molto chiacchierato. Poi aiuta il fatto di avere una protagonista come 2B, avvenente e bella da controllare con il pad alla mano. Ed è proprio lei che può essere sfruttata appena partono i titoli di testa, a bordo di un aereo che deve gettarsi in una missione quasi suicida.

Ma non è 2B l'unica protagonista di Nier Automata. Certo, viene controllata per la maggior parte del tempo, ma intraprendendo la Route C si può scoprire la storia di A2, che in realtà in un altro percorso diventa anche l'antagonista. Insomma, anche YoRHa Type A No.2 è in grado di far parlare di sé, e non a caso è molto rappresentata su Instagram e Twitter. Pensiamo per esempio al lavoro di Tsuru Hime che ha presentato questo cosplay di A2 da Nier Automata con tutto il suo fascino in un'ambientazione decadente.

Riscoprite il capolavoro di Platinum Games con le sue musiche mentre vi godete questo cosplay della protagonista 2B.