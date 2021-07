NieR Automata cambia volto su Steam: la patch upgrade ha finalmente una data di lancio

Sono passati più di 4 anni dalla pubblicazione di Nier Automata e oggi, finalmente, abbiamo una data di lancio per la prima patch ufficiale della versione Steam dell'action game di Platinum Games e Square-Enix.

Non si tratta di un semplice aggiornamento correttivo, dal momento che la versione PC sarà arricchita di numerose novità completamente inedite. L'upgrade sarà ufficialmente disponibile da venerdì 15 luglio, e andrà ad introdurre le seguenti aggiunte:

Modalità schermo senza bordi;

Fidelity FX Contrast Adaptive Sharpening;

HDR – Verrà rilevato se il sistema ha abilitato l'HDR nelle impostazioni del display di Windows, e in caso di esito positivo il gioco si avvierà direttamente con la funzionalità attiva;

Migliorate le funzionalità dell'Antialiasing;

Texture Interfaccia Utente (4K) – Approssimativamente 270 texture di icone, sfondi ed elementi dell'interfaccia supporteranno la risoluzione 4K;

Cutscene – Migliorato il bit rate e sistemate le cutscene pre-renderizzate, cosicché possano girare a 60 frame al secondo e presentino il corretto aspect ratio evitando di stretchare l'immagine;

Global Illumination – La feature potrà essere settata in tre diverse modalità: Alto, Medio, Basso;

Occlusione Ambientale / Bloom – Gli obiettivi di rendering sono passati alla risoluzione dinamica basata sulla risoluzione effettiva del gioco.

Tra le ultime novità, il frame-rate è stato stabilizzato a 60fps con impostazioni di default, mentre il cursorse del mouse non sarà più visibile utilizzando un controller. Viene infine menzionata una migliore stabilità generale del gioco.

Non resta a questo punto che attendere il 15 luglio e provare con mano le novità. La scena dei modder ha lavorato in questi anni per sopperire alla mancanza di patch della versione PC, ed ha introdotto proposte interessanti tra cui il recente texture pack in alta definizione.