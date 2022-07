NieR Automata compie cinque anni: Square Enix festeggia con un evento speciale

Mentre la community di appassionati continua a interrogarsi sulla misteriosa nuova area scoperta in NieR: Automata, si fa strada l'ipotesi di un annuncio in arrivo per la serie Square Enix.

Oltre allo strano avvistamento, a stuzzicare la fantasia del pubblico ci pensa l'imminente celebrazione del quinto anniversario di NieR Automata. Per l'occasione, infatti, Square Enix ha deciso di organizzare uno speciale evento celebrativo, ovviamente in quel del Giappone.



Il NieR Automata Fan Festival 12022 - così è stato battezzato - si svolgerà nelle giornate comprese tra venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022, presso il Tokyo Garden Theatre. Nel corso dell'evento, sul palco si alterneranno diversi appuntamenti, che vedranno ospiti sia il team di sviluppo di NieR Automata sia alcuni dei doppiatori che hanno collaborato alla creazione del gioco. Spazio poi ad un ricco concerto dedicato alla splendida colonna sonora dell'Action.



Al momento, Square Enix non si è espressa in merito alla possibilità che il NieR Automata Fan Festival 12022 possa ospitare anche degli annunci, ma la speranza, sostenuta anche dagli strani avvistamenti in-game, potrebbe non essere vana. La manifestazione potrebbe ad esempio offrire aggiornamenti sull'anime dedicato a NieR Automata o, perché no, offrire un primo teaser di un nuovo capitolo della serie!

Nell'attesa dell'evento, anche l'utenza della Grande N potrà scoprire l'opera di Yoko Taro, grazie alla pubblicazione della versione Nintendo Switch di NieR Automata: The End of YoRHa Edition. Il debutto del porting per l'hardware ibrido è infatti fissato per il prossimo 6 ottobre 2022.