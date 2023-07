NieR Automata: un cosplay di 2A italiano celebra il grande ritorno della serie

Almeno per il momento il maestro Yoko Taro pare che non stia lavorando alla saga che lo ha reso celebre, quella di NieR. Per il videogame director è comunque un periodo impegnativo, poiché occupato in un nuovo, intrigante progetto animato presentato nel corso delle ultime settimane.

Yoko Taro è al lavoro su KamiErabi GOD.app, una serie anime sci-fi di prossima uscita sulla piattaforma streaming di Crunchyroll che pare rivoluzionerà il genere del death game creando qualcosa di mai visto prima. La presentazione di questo nuovo anime ha rappresentato un evento unico e sfortunato per il maestro. All'Anime Expo 2023 Yoko Taro ha detto addio alla sua maschera di NieR, andata perduta in uno dei locali di Los Angeles, presentandosi con un buffo costume maledetto.

A ogni modo, prima di assistere alla premiere di KamiErabi GOD.app gli spettatori si godono il finale dell'anime NieR Automata Ver1.1a dopo una trasmissione a dir poco travagliata. Per celebrare la conclusione della serie animata, la cosplayer italiana Loveless Hideki ha vestito i panni di una delle protagoniste della serie.

In questo cosplay di A2 da NieR Automata ritroviamo il prototipo che ha portato alla creazione della più moderna linea di androidi YoRHa. Di spalle verso la fotocamera, la YoRHa Type A No.2 affonda la Type-40 Blade nel terreno in attesa della sua prossima missione.