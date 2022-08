Nier Automata: un cosplay di 2B in abito nero artistico

2017, su PlayStation 4 e PC arriva Nier Automata, un videogioco sul quale Platinum Games ha puntato molto. Il ritorno della saga di Nier, dopo i risultati non soddisfacenti del primo gioco risalente a molti anni prima, è stato un autentico successo, tanto da obbligare poi l'esordio della storia di 2B e degli altri androidi su Xbox e altre console.

Ancora oggi, dopo cinque anni e più, ci sono segreti da svelare in Nier Automata. E se c'è gente che ci rigioca ancora oggi, vuol dire che Platinum Games ha davvero fatto centro. E non è un caso neanche se sono partiti nuovi progetti di vario genere che allargano il franchise multimediale di Square Enix, l'anime di Nier Automata è soltanto uno dei tanti.

A fare da frontwoman di questo progetto è naturalmente la prima protagonista 2B, l'androide dai capelli bianchi e corti, vestito nero e una benda sugli occhi che si usa per la maggior parte delle volte in cui si ha il pad tra le mani. Con spada e robot al seguito, 2B si fa strada in un mondo ormai abitato soltanto da macchine omicide. Nao, cosplayer taiwanese, si è concentrata sul personaggio in questo cosplay di 2B molto artistico. Se la prima foto è abbastanza normale, con la protagonista con il suo abito nero, la seconda ha invece un tono molto più artistico e particolare grazie alla fotografia usata.