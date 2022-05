Nier Automata: un cosplay di 2B in abito nero creato da CarryKey

La rivitalizzazione al brand Nier portata avanti da Platinum Games è riuscita al cento per cento. Ancora oggi, a distanza di diversi anni dall'uscita, si parla di Nier Automata come un gioco riuscito e ricco di poetica, con una regia importante e diversi spunti artistici che rimangono impressi durante l'avventura di 2B.

E proprio 2B è un personaggio che ha acquisito moltissima fama. L'androide che deve salvare il mondo non è l'unica protagonista di Nier Automata dato che potranno essere seguiti diversi route, che portano anche a destini differenti, eppure è la principale e quindi quella che appare di più nel materiale promozionale. Non solo: la popolarità ottenuta dal videogioco di Platinum Games e dall'eroina della storia ha fatto in modo che 2B approdasse su Soul Calibur 6, diventandone a tutti gli effetti un personaggio giocabile.

Insomma, la popolarità di questo personaggio riverbera, sforando il semplice universo decadente e arrugginito di Nier. Ancora oggi ci sono diversi cosplay a tema 2B, col personaggio che veste sia abiti unici che quelli classici. CarryKey ha deciso di concentrarsi su questi ultimi, come dimostrato dalle foto caricate su Instagram e visibili in basso. A spada sfoderata e col vestito nero, 2B si sta per impegnare in una nuova danza di combattimento.