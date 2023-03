NieR Automata: un cosplay di 2B accompagnata dal suo Pod

Sono passati ben sei anni dall'uscita originale di NieR Automata, ma il videogioco sviluppato da Yoko Taro per PlatinumGames e Square Enix è ancora uno dei più amati dal pubblico, soprattutto dalla community di cosplayer. Ecco l'omaggio della cosplayer Kleiner Pixel alla protagonista dell'action RPG.

Sebbene sia passato molto tempo dal suo ultimo lavoro, Yoko Taro non si sbilancia sul suo prossimo gioco, che a suo dire potrebbe arrivare in qualsiasi momento, domani come tra 35 anni. In attesa di novità da parte del maestro, il fandom di NieR Automata si gode i molteplici finali dell'avventura di 2B.

La serie animata basata su NieR Automata ha subito il secondo stop consecutivo nel giro di poche settimane a causa dei problemi di produzione derivanti dalla pandemia da Covid-19. Ciò non ha buttato giù la community di appassionati, che anzi continua a celebrare l'opera.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata performato dall'artista Kleiner Pixel, che sui social conta un seguito di quasi 300 mila persone, ritroviamo l'androide YoRHa No.2 con la katana sguainata. In questo cosplay 2B non è da sola, ma accompagnata dal fido Pod 042, l'unità di supporto tattico a lei assegnata. Il Pod, che può essere addomesticato da 2B durante i percorsi A e B, sono dotati di armi per attacchi a lungo raggio e visualizzano la corrispondenza con il centro di comando, oltre che scambiare informazioni con le altre unità operative.