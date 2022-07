Nier Automata: un cosplay di 2B in assetto da combattimento della giapponese Miyumiyu

Nier Automata è uno dei videogiochi più di successo della scorsa generazione e ancora oggi è sulla cresta dell'onda, venendo riproposto in vari modi. Di recente infatti c'è stata la Nier Automata End of Yorha Edition per Nintendo Switch, un altro modo per sottolineare quanto il capolavoro di Platinum Games abbia avuto effetto sul mondo videoludico.

E ancora di più questo effetto l'ha avuto 2B, la protagonista di Nier Automata che passa da un campo di battaglia all'altro tra rovine metalliche e robot assassini per liberare la terra, in compagnia di un bot mitragliatore e di una grossa spada che usa come arma. Sono tanti i momenti in cui, nel videogioco di Platinum Games, possiamo osservare l'eroina estrarre la spada e lanciarsi in combo furenti ed eleganti. In rete, molti artwork riprendono proprio questi momenti, immortalando un 2B bellissima e sfuggente.

Non da meno fanno le cosplayer, specie quelle professioniste che cercano di riproporre il personaggio anche nel suo habitat naturale. La giapponese Miyumiyu ha infatti scelto le ambientazioni giuste per questo cosplay di 2B da Nier Automata, davvero ben realizzato sia nel costume che nelle pose.

Se volete qualcosa di diverso, ecco un cosplay di 2B fuso a Yor di Spy x Family, oppure un cosplay di 2B mista a Sailor Moon.