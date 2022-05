Nier Automata: un cosplay di 2B in azione in una danza di combattimento

Sono passati anni dalla sua pubblicazione, ma iniziare Nier Automata rimane d'obbligo per chiunque non abbia ancora avuto modo di saggiare la storia ideata da Platinum Games, software house che è riuscita a riesumare il franchise dalle ceneri del primo Nier. Un mondo tetro, grigio e triste governato da macchine affrontate dagli androidi umanoidi.

Per difendere l'umanità e tentare di salvare la Terra, i protagonisti robotici di Nier Automata sono stati rispediti sul pianeta madre per distruggere la minaccia e permettere agli uomini di riappropriarsi della propria casa. Basta poco per esaltarsi con le musiche di Nier Automata, che accompagnano i momenti quieti ma anche quelli più frenetici, dove è necessario per la protagonista di usare la sua spada e sferrare fendenti a destra e a manca per fare a fette i robot nemici.

2B si lancia spesso in queste danze tra combo, schivate e deviazioni che le permettono di rimanere in vita in questo mondo ostile e freddo. La cosplayer Puutin ha voluto immortalare la protagonista più famosa di Nier Automata in un cosplay di 2B danzante tra foto in movimento e di certo uniche nel panorama. Nel primo post c'è infatti la cosplayer in azione con spade e spadoni, mentre nel secondo post ha dato un momento di riposo alla giovane donna dai capelli bianchi e gli occhi coperti.