Nier Automata: un cosplay di 2B bello senza gonna e che somiglia a una statuetta

Chi frequenta il mondo videoludico inevitabilmente non sente soltanto parlare dei videogiochi che arrivano sul mercato, ma anche delle loro storie di produzione, che coinvolgono menti e gruppi di ogni genere. E ci sono persone e studios che passano alla storia, come Yoko Taro e Platinum Games, che hanno sfornato Nier Automata e i suoi personaggi.

2B, noto anche come YoRHa No. 2 Type B, è il personaggio principale di Nier Automata, il popolare gioco di azione RPG sviluppato da Platinum Games. 2B è un androide di tipo YoRHa, progettato per combattere contro la minaccia che ha allontanato l'umanità dalla Terra.

2B è un personaggio dal design distintivo, caratterizzato da un abbigliamento nero che enfatizza la sua eleganza e sensualità. Questa immagine iconica ha reso 2B molto popolare tra i fan del gioco, che spesso la ritraggono come un personaggio sex symbol. Tuttavia, c'è molto di più dietro questa immagine di superficie, e 2B è molto più complessa di quanto sembri a prima vista.

In ogni caso, la popolarità del personaggio l'ha portata a essere raffigurata in maniera plurima dalle cosplayer di tutto il mondo. Non ci sono soltanto i cosplay di 2B classica in combattimento, con l'abito completamente nero tra corpetto e gonna, ma ci sono anche tante altre versioni nate grazie a fan-art o skin alternative presenti in Nier Automata.

Una di esse è stata realizzata da Viku, cosplayer che ama riprodurre i suoi personaggi come se fossero statuette, mettendoli sul piedistallo. E così nasce questo cosplay di 2B senza gonna come se fosse per l'appunto una statuetta da collezionare, soltanto che questa è impossibile che possa essere posizionata sui vostri scaffali. Della serie invece ci sono statuette di 9S e A2.