NieR Automata: un cosplay di 2B senza benda lascia il volto della YoRHa scoperto

A inizio gennaio l'anime di NeaR Automata ha fatto il suo esordio su Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata all'animazione giapponese. Con il debutto di questo adattamento migliaia di giocatori sono tornati a gettarsi nelle meravigliose ambientazioni del titolo di Yoko Taro e a esibirsi in meravigliosi cosplay.

Universalmente NieR Automata è riconosciuto come un capolavoro. L'adattamento animato prodotto dallo studio d'animazione A-1 Pictures non ha tuttavia ricevuto lo stesso trattamento. Il 3DCG adottato da NieR Automata Ver. 1.1a non ha convinto e anzi è stato oggetto di pesanti critiche. Nonostante ciò la saga del maestro Taro è una delle più popolari al momento, soprattutto per quanto riguarda il mondo dei cosplay.

Per commemorare il lancio della serie anime la seguitissima cosplayer Peachmilky_ ha condiviso sul suo Instagram uno scatto in cui interpreta la protagonista 2B in una veste in cui non la si vede molto spesso. In questo cosplay di 2B da NieR Automata la YoRHa non indossa la benda sugli occhi che le copre la parte superiore del viso. Abbiamo dunque modo di ammirare le sue bellissime iridi color azzurro.

Quella che 2B indossa non è in realtà una semplice benda, ma più un visore militare. Sebbene non si abbiano dettagli specifici, questo accessorio consente alle unità YoRHA di monitorare la situazione in battaglia e di avere accesso a maggiori informazioni. Inoltre, secondo Yoko Taro la bende simboleggia il fatto che gli YoRHa siano ciechi alla verità.