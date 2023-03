NieR Automata: un cosplay di 2B senza benda nella notte stellata

Mentre Yoko Taro non si sbilancia sull'uscita del prossimo gioco di NieR, gli appassionati della saga ancora non riescono a staccarsi dalla bellissima avventura con protagonista la YoRHa No. 2 Type B. Ecco per l'appunto un riuscitissimo cosplay dell'androide da combattimento 2B.

Complice il ritorno della serie anime basata su NieR Automata, bloccata per alcune settimane a causa della pandemia da Covid-19, il titolo sviluppato dalla brillante mente del maestro Yoko Taro per PlatinumGames e Square Enix è tornato sulla bocca di tutti.

Il successo di NieR Automata non si ferma solamente al videogioco uscito in origine nel 2017 e all'anime, ma si estende anche grazie alle numerose fanart e ai cosplay che quotidianamente vengono condivisi in rete. Uno di questi, realizzato dalla cosplayer Demonisia, ci ricorda per l'appunto che la produzione animata dello studio A-1 Pictures sta proseguendo sul palinsesto streaming di Crunchyroll.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo la YoRHa No.2 Type B con il compito di liberare la Terra dalle forme di vita meccaniche nella 14° guerra delle macchine. Messa da parte per un momento la sua missione fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità, 2B poggia sulla katana ancora nel fodero mentre si erge bellissima e senza benda a coprirle il volto nella notte stellata.