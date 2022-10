Nier Automata: un cosplay di 2B in bianco nel candido scatto di Alice

Volteggi neri con una lama affilata e che distrugge tutto, in un'ambientazione quasi cantieristica, con toni oscuri che Yoko Taro ha creato alla perfezione. Capelli bianchi che svolazzano, mentre la protagonista e il suo aiutante si occupano di tutti i nemici nei paraggi. In molti hanno queste immagini impresse quando pensano a Nier Automata.

Nier Automata è il gioco di Platinum Games che ha fatto completamente risorgere il brand Nier, costola di Drakensang che sembrava già destinato all'oblio dopo un primo gioco non ritenuto sufficiente. Eppure il genio di Yoko Taro e dei suoi collaboratori è riuscito a risollevare le sorti di questo mondo, in una lotta continua tra umani e macchine. La protagonista 2B è la figura che volteggia in varie ambientazioni, con la sua spada e il contrasto di colori tra il bianco dei capelli e il nero del vestito.

Questo contrasto però sparisce nell'interpretazione di Alice, una cosplayer che ha deciso di gettarsi nel mondo di Nier Automata in un modo più candido. Sparisce il nero e tutto diventa chiaro in questo cosplay di 2B col vestito bianco molto più seducente e con alcuni veli. Non manca però una spada a portata di mano, necessaria per difendersi quando servirà.

Ecco un cosplay di 2B più classica e un cosplay di A2 sempre da Nier Automata.