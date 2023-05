NieR Automata: un cosplay di 2B distesa su un campo fiorito

A fine 2022 NieR Automata è approdato su Switch con un porting intitolato The End of Yohra Edition che ben si adatta alla console ibrida Nintendo. I giocatori hanno dunque avuto modo di riavvicinarsi all'universo narrativo creato da Yoko Taro e ai protagonisti del gioco action RPG, in primis 2B.

Mentre Yoko Taro ancora non si sbilancia sul prossimo gioco della serie NieR, gli appassionati restano fedeli all'ultima incarnazione dello spin-off di Drakengard. A condividere un atto d'amore nei confronti di NieR Automata è la cosplayer italiana Giulia "Yayachu".

Uno dei tre protagonisti di NieR Automata è 2B, un soldato della task force di androidi soldato YoRHa che combatte sulla Terra una guerra disperata con le macchine costruite da forme di vita aliene. Ad aver creato il character design di 2B è stato l'artista Akihiko Yoshida, che sotto consiglio del produttore Yosuke Saito ha disegnato a un "personaggio da cosplay".

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo l'androide YoRHa No. 2 Type B seduta sulle ginocchia in una posa tanto intensa quanto emozionante. Talmente aggraziata da sembrare quasi una bambola, la bellezza artificiale di 2B ben si abbina all'abito di alta moda indossato. In un secondo scatto realizzato dal fotografo Valerio Puglisi vediamo 2B distesta su un campo di fiori.