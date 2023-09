NieR Automata: un cosplay di 2B dona all'androide un look da sposa

A distanza di quasi sei anni dall'uscita originale di NieR Automata presto potrebbero arrivare novità sul futuro della serie. Il producer Yosuke Saito ha infatti che si terrà un evento celebrativo per il sesto anniversario di NieR Automata, in cui probabilmente arriveranno finalmente informazioni ufficiali su un ipotetico e atteso sequel.

In attesa del ritorno della saga videoludica, nelle mani di Platinum Games e Square Enix, la serie del maestro Yoko Taro tornerà a entusiasmare gli appassionati di anime. È stata infatti annunciata la seconda stagione di NieR Automata: Ver 1.1a, l'adattamento che ha animato l'avventura degli androidi da combattimento 2B e 9S. Al momento non si sa ancora nulla su quest'uscita, ma a rendere l'attesa più piacevole ci pensa la cosplayer Holy slthc.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo la YoRHa, ma questa volta con un'estetica diversa dal suo solito. L'androide numero 2 di tipo B indossa infatti un abito da sposa che ben le si addice. Suggestiva anche la location scelta per gli scatti. Sullo sfondo della protagonista di NieR ammiriamo infatti una vetrata gotica a mosaico e un candelabro antico. Anche con questo look da novella sposa, l'androide da battaglia non rinuncia alla sua fedele katana.