NieR Automata: un cosplay di 2B, fashion in abito in pizzo nero

La fusione tra gli autori di Forspoken e Square Enix lascia ben sperare gli appassionati di NieR Automata. Il team di Luminous Productions si è infatti aggregato proprio all'unità operativa responsabile dell'ultimo capolavoro del maestro Yoko Taro. Che sia il presupposto di un annuncio imminente?

Le buone notizie per i fan di NieR non finiscono qui. Dopo mesi di lungo calvario, l'anime NieR Automata Ver.1.1a tornerà con una trasmissione speciale dalla durata eccezionale che andrà a chiudere la serie ispirata al videogioco. In attesa di tornare al fianco di 2B e 9S, è la cosplayer Flaiveth a far sognare la community.

Il mondo immaginario di NieR Automata ha subito un'invasione aliena. I pochi sopravvissuti all'attacco delle biomacchine si sono rifugiati in una base lunare, dove si trovala base la base operativa della YoRHa. Qui, vengono costruiti androidi con caratteristiche umane al fine di sconfiggere gli invasori alieni, riconquistare la Terra e permettere all'umanità di rifiorire.

Protagonista principale dell'operazione militare volta alla riconquista della Terra è l'androide modello 2 tipo battaglia, meglio conosciuta con l'abbreviativo di 2B. La YoRHa No.2 Type B è un androide di sesso femminile, affascinante e dalla personalità fredda. La natura del suo carattere è tuttavia dovuta ad alcuni traumi che l'hanno segnata nel profondo. In questo cosplay di 2B da NieR Automata la vediamo in un abito diverso da quello indossato abitualmente, in pizzo nero che lascia scoperta la zona del busto e delle cosce.