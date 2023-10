NieR Automata: un cosplay di 2B feroce con la katana in pugno

Gli impegni di Yoko Taro nel mondo dell'animazione giapponese potrebbero aver allontanato il maestro dai progetti relativi al suo NieR. Le speranze dei fan di vedere un sequel sono tuttavia vivissime, considerando anche che le buone notizie sull'argomento non mancano.

Yoko Taro vorrebbe che gli alieni distruggessero la Terra per tornare indietro ai videogiochi in 8-bit. La community di appassionati, invece, vorrebbe andare avanti per poter mettere le mani su un nuovo episodio della serie NieR.

Il sesto anniversario di NieR Automata si avvicina e il producer Yosuke Saito ha anticipato un evento a tema che potrebbe portare a importanti novità. L'annuncio di un sequel non è improbabile, poiché da qualche tempo gli autori di Forspoken si sono uniti al team dietro NieR. Dunque, molto presto potrebbero arrivare buone notizie per tutti gli appassionati.

In attesa dell'evento, la celebre cosplayer Sophie Valentine, in arte Sophie Gamer Girl, ha condiviso sui suoi social una spettacolare interpretazione della YoRHa No. 2 Type B. In questo cosplay di 2B da NieR Automata vediamo l'androide da combattimento con la katana in pugno, sia in posizione d'attacco che in posizione di riposo con l'arma bianca poggiata sulle spalle. Nel secondo degli scatti di questo set, l'abito scuro indossato da 2B perde un pezzo.