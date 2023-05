NieR Automata: un cosplay di 2B dalla giapponese Emena

Mentre la community si chiede che fine abbia fatto l'anime di NieR Automata, la cui trasmissione è stata interrotta dallo studio d'animazione A-1 Pictures qualche mese fa a causa della pandemia da Covid-19, la cosplayer giapponese Emena999x ci riporta al fianco della YorHa No.2 Type B.

Ancora non si sa nulla su quando Yoko Taro si metterà al lavoro su un prossimo capitolo di NieR, ma la community appare ancora fortemente legata ad Automata, il capolavoro uscito in origine nel 2017 su PlayStation 4, e ai protagonisti dell'avventura di Platinum Games e Square Enix.

Per tornare a contatto con il meraviglioso universo narrativo ideato dal maestro Taro, i fan si affidano all'artista nipponica, ma legata a doppio filo con l'Italia, Emena. Uno dei suoi ultimi lavori è infatti dedicato a 2B.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata l'androide da combattimento è pronta a liberare la Terra dalla minaccia delle macchine con al fianco l'unità di supporto tattico Pod 042. L'interpretazione della cosplayer si distingue dalle altre per una fedeltà sorprendente, tanto che le foto sembrano essere state scattate attraverso il photo mode del videogioco. A far sembrare così estremamente somigliante l'artista dalla controparte videoludica non è solamente l'outfit o l'interpretazione, ma anche lo scenario ritratto dagli scatti.