NieR Automata: un cosplay di 2B guerriera nella foto di Masha

In vista dell’imminente uscita su Nintendo Switch, di recente NieR Automata è stato grande protagonista al Tokyo Game Show. Il nuovo, frenetico trailer rilasciato nel corso della manifestazione nipponica ha riacceso l’entusiasmo della community, che subito è tornata a celebrare i protagonisti del videogioco di Yoko Taro.

Contando anche le unità della versione aggiornata NieR Replicant, NieR Automata ha venduto un totale di 7 milioni di copie, confermandosi come uno dei titoli più apprezzati della passata generazione di console. Ma con l’uscita su Switch in vista, l’action RPG di Square Enix resterà saldamente in cima ai favoriti del pubblico ancora per diverso tempo.

A celebrare il cast dello splendido titolo del maestro Yoko Taro è la cosplayer di Instagram Masha, alias @coldscream_cosplay, che attraverso uno scatto condiviso sul suo social ha vestito i panni di 2B, la androide YoRHa da battaglia.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata vediamo la protagonista dai capelli argentei adagiata su un ginocchio, mentre sul suo capo si destreggia abilmente con la spada. Per questa foto è stato utilizzato un costume leggermente diverso da quello classico di 2B. Il cosplay dell’artista tedesca è stato editato da Shattered Light Photography, il quale mediante l’uso di programmi appositi ha realizzato un meraviglioso sfondo.