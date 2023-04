NieR Automata: un cosplay di 2B italiano e guerriero con la spada al fianco

L'adattamento animato di NieR Automata è stato sospeso a tempo indeterminato, con lo studio d'animazione A-1 Pictures che si è infine dovuto arrendere al Covid-19 dopo una trasmissione travagliata. Le poche puntate dell'anime hanno però consentito all'opera di Yoko Taro di tornare nel cuore dei fan.

Uscito nel marzo del 2017, NieR Automata è stato uno dei titoli di maggior successo della passata generazione, tanto da guadagnarsi l'uscita sulle diverse piattaforme disponibili e una serie animata che ha avuto poca fortuna.

Mentre Yoko Taro è tornato di recente con 404 Game Reset, non ci sono al momento novità riguardanti la serie di NieR. Agli appassionati ciò sembra non interessare, poiché ancora fortemente legati ai protagonisti di Automata.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo la YoRHa No. 2 Type B in tutto il suo splendore. Vestita in pizzo nero e senza benda sul volto, l'androide da combattimento è pronta con la spada al fianco, già nella sua mano destra. Con la sinistra, invece, si sfiora la capigliatura a caschetto di color argento.

Ad aver rilasciato questa spettacolare interpretazione è la cosplayer italiana Robin Ren, che per la location dello scatto ha valorizzato l'architettura nostrana e che raccomanda ai suoi fan di giocare anche NieR Replicant.