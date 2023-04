NieR Automata: un cosplay di 2B medita sui ricordi di Emil attraverso una Lacrima Lunare

Sono già passati sei anni dall'uscita di quel capolavoro di NieR Automata, un titolo in grado di regalare forti emozioni ancora oggi. Sviluppato da Platinum Games, Square Enix e dalla brillante mente creativa del game director Yoko Taro, NieR Automata nasconde al suo interno diversi segreti che alcuni giocatori più frettolosi non avranno notato.

Mentre gli appassionati della serie si chiedono quando l'adattamento anime NieR Automata Ver. 1.1a farà il suo ritorno, un bellissimo cosplay di Loveless Hideki ci riporta a uno dei momenti più emozionanti dell'action RPG con 2B come protagonista.

In questo cosplay della YoRHa No.2 Type B di NieR Automata viene ricalcata una scena che solamente chi ha provato a ottenere il 100% di completamento ricorderà. L'interpretazione si basa infatti sul trofeo/obiettivo segreto "Lacrima di Luna". Per sbloccare questo collezionabile occorre completare la missione secondaria "Memorie di Emil", con la quale sarà possibile rivivere un ricordo del primo NieR.

Le Lacrime Lunari non sono altro che dei fiori bianchi sparsi per tutta la mappa del mondo di gioco e che 2B e gli altri protagonisti possono usare come accessorio per i capelli. Raccogliendo il primo, Emil assegnerà una importante missione. Nell'interpretazione dell'artista, 2B osserva soave una Lacrima Lunare meditando sui ricordi di Emil.