Nier Automata: un cosplay di 2B in nero in solitaria nel deserto

La Terra cambia sempre a causa dell'umanità. Negli ultimi secoli, sono stati tanti i cambiamenti apportati e in futuro ne avverranno ancora. Un potenziale futuro è stato narrato da Nier Automata, immaginifica storia creata da Platinum Games dando lustro nuovamente al brand di Nier, abbandonato ormai da tempo.

La magia di Yoko Taro, la sua visione e gli sforzi del team sono riusciti a risollevare un mondo che sembrava ormai dimenticato. Alla fine, gli androidi sono stati chiamati a tentare di salvare il pianeta originale dell'umanità, e tra questi ci sarà 2B, una delle poche combattenti che arriverà fino alla fine della storia di Nier Automata. Bisognerà combattere le macchine che hanno scacciato l'umanità, principalmente in luoghi in rovina, ma non mancano scenari completamente diversi.

In alcune fasi sarà necessario attraversare un deserto, con 2B sotto al sole tra le sabbie che nascondono tantissimi segreti. Ci saranno anche posti per riposare e non farsi trovare impreparati agli attacchi nemici, come fa Hanami in queste foto. La cosplayer ha deciso di posare proprio come l'eroina di Nier Automata, realizzando il suo vestito nero iconico e sfruttando parrucca bianca e la benda per riprodurre poi gli elementi della testa, senza dimenticare il neo. Ovviamente spada alla mano, guanti e stivali completano il resto, permettendo così al pubblico di apprezzare un bel cosplay di 2B nel deserto, proprio come in uno dei capitoli del videogioco.

