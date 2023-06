NieR Automata: un cosplay di 2B porta in dono un mazzo di fiori lunari

Le notizie trapelate nelle ultime ore fanno ben sperare gli appassionati di NieR Automata. Il team responsabile di Forspoken si è unito a SquareEnix e a quanto pare si metterà al lavoro al fianco dell'unità CBU2 che tradizionalmente si fa carico dei progetti relativi a Dragon Quest e Nier. Ma le buone notizie non finiscono qui.

In attesa di capire se i ragazzi di Luminous Productions stiano offrendo il proprio contributo per la realizzazione di un eventuale sequel non ancora rivelato al pubblico della saga di NieR, è l'adattamento animato di A-1 Pictures a far ben sperare.

Lo studio d'animazione giapponese avrebbe finalmente risolto i problemi causati dalla pandemia da Covid-19 che si scatenò in Giappone tra i mesi di febbraio e marzo 2023 e con gli attuali progetti ormai portati al termine finalmente l'anime di NieR Automata sta per rivedere la luce. È arrivata l'ufficialità sul ritorno di NieR Automata Ver.1.1a, la cui trasmissione venne sospesa in concomitanza con la messa in onda dell'ottavo episodio. I fan sono dunque pronti a fare ritorno sulla Terra per combattere le biomacchine.

In questo cosplay di 2B da Nier Automata ritroviamo l'androide da combattimento YoRHa No.2 Type B con un mazzo di fiori lunari in una mano, e con l'altra rivolta verso l'alto. Ad aver realizzato questa fantastica interpretazione esibita in occasione di Romics 2023 è la cosplayer italiana Zia Fox.