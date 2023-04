NieR Automata: un cosplay di 2B alla ricerca di un futuro

A inizio 2023 il maestro Yoko Taro ha lanciato 404 Game Reset, ma di un nuovo capitolo di NieR non c'è ancora traccia nonostante le continue richieste e il pressing da parte degli appassionati. A farci tornare nell'universo narrativo dell'action RPG sviluppato da PlatinumGames e pubblicato da Square Enix è la cosplayer Izanamitan.

Così come non si hanno novità per un nuovo capitolo della saga, anche l'anime di NieR Automata ha lasciato i fan anzitempo. La produzione di A-1 Pictures è stata interrotta ormai da qualche settimana a causa della pandemia da Covid-19, ma nonostante la situazione si sia apparentemente calmata lo studio d'animazione non si è ancora sbilanciato sul ritorno dell'adattamento.

Per tornare al fianco dei protagonisti di NieR Automata, dunque, l'unica possibilità dei fan è quella di fare affidamento sulle numerose fanart e sui tantissimi cosplay che quotidianamente vengono condivisi sul web in segno di amore verso il franchise.

In questo cosplay di 2B da NieR Automata ritroviamo l'androide da combattimento con la katana già sfoderata e senza benda a coprire il viso. La YoRHa No. 2 Type B è in cerca di un futuro ed è disposta a lottare per ottenerlo. Per questo photoshoot l'artista ha sfruttato la CG per modificare lo sfondo ricreando una location distopica in cui 2B vaga con lo sguardo perso.