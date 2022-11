Nier Automata: un cosplay di 2B con la sua spada sguainata

In quanti avrebbero puntato sul brand di Nier? Forse nessuno, almeno 10 anni fa. Questo perché la produzione che si discostò dalla matrice Drakensang non fu rosea, con un risultato altalenante che gettò nel dimenticatoio questo nome. Soltanto l'intervento di Platinum Games negli anni successivi ha permesso di sviluppare il favoloso Nier Automata.

Cinque anni fa in pochi avrebbero puntato qualcosa anche su Nier Automata, con la stessa Square Enix dubbiosa sulla riuscita del titolo. Eppure oggi si sta parlando di un universo ben saldo nel panorama videoludco, con personaggi e storie che vengono riprese ancora e ancora, non soltanto sulle console di gioco ma anche grazie a molti altri medium.

Basti pensare all'adattamento di Nier Automata supervisionato da Yoko Taro, un anime che sicuramente sarà in grado di far parlare di sé nel 2023. E a fare ancora una volta da protagonista, anche se in modo diverso considerati alcuni cambiamenti importanti che verranno apportati, è l'androide 2B, quella donna davvero affascinante nonostante si sappia poco di lei e non sia di troppe parole. Come una furia, danza in un lampo di nero e bianco sul campo di battaglia, la stessa cosa che si sta apprestando a fare questo cosplay di 2B da Nier Automata con la spada sguainata, creato da Anastasia Cold.