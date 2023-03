Nier Automata: un cosplay di 2B sposa bianca in lingerie

Platinum Games ha sviluppato diversi videogiochi nel corso degli ultimi anni, ma sono in pochi a poter vantare lo stesso appeal di Nier Automata, uscito nel 2017 e pubblicato da Square Enix. La trama si svolge in un futuro post-apocalittico in cui gli umani hanno dovuto abbandonare la Terra a causa dell'invasione di una razza aliena ostile.

Il mondo di Nier Automata è spesso caratterizzato da una forte sensazione di desolazione, con ambienti vasti e vuoti, dove i segni della civiltà umana sono ridotti a pochi frammenti di macerie a causa del massacro operato dalle biomacchine. Tuttavia, il gioco è anche noto per la bellezza della sua colonna sonora e per la cura dei dettagli nel design delle macchine e degli ambienti.

Tra i personaggi giocabili, uno dei più iconici è senza dubbio 2B, una androide di combattimento altamente specializzata, che si presenta come una figura misteriosa e riservata, sempre pronta a compiere la sua missione senza esitazione. Indossa un abito nero aderente con gonna e una maschera nera che nasconde parte del volto, facendo contrasto con i suoi capelli bianchi. Un abito diventato molto famoso, ma non è l'unico con cui viene mostrato il personaggio.

Uno dei modi in cui i fan della serie hanno omaggiato il personaggio di 2B è attraverso i cosplay, creando costumi dettagliati e fedeli al design originale, ma talvolta deviando dal percorso prestabilito, come ha fatto Angelina Chernyak in questi scatti. Questo cosplay di 2B vestita da sposa e in lingerie è diventato immediatamente popolare, in cui il caratteristico abito nero viene sostituito da un abito da sposa bianco e con altre modifiche, creando un grande impatto visivo.

Per una versione più classica, ecco un cosplay di 2B in abito nero in una notte stellata.