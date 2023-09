NieR Automata: un cosplay di 2B sposa in bianco e in nero tra katana e fiori

Il sesto anniversario di NieR Automata si avvicina e presto Yoko Taro e Yosuke Saito potrebbero sorprendere i loro fan con un annuncio speciale. Un sequel della storia di 2B e 9S non è mai stato ufficializzato, nonostante le numerose richieste da parte della community e il calore nei confronti della serie.

A far ben sperare il fandom è stata la recente fusione tra Luminous e Square Enix, con gli autori di Forspoken che si sono aggregati proprio al team creativo dietro NieR. A ogni modo, il franchise continua ad andare avanti con diversi progetti collaterali, primo dei quali il concerto live tour di NieR Automata. Inoltre, gli appassionati saranno felici della conferma della seconda stagione dell'anime di NieR Automata.

A contribuire all'espansione della serie ci pensa anche la community dei cosplayer, che omaggia quasi giornalmente le bellissime 2B e A2. Questa volta a celebrare la YoRHa No. 2 Type B ci pensa la cosplayer Mila Jaeger.

In questo sensazionale cosplay di 2B da NieR Automata vediamo l'androide da combattimento in due versioni distinte, ma entrambe accomunate da un abito da sposa. Nel primo scatto vediamo una 2B candida, con abito bianco, ma agguerrita con la katana in pugno. Nella seconda la YoRHa indossa un abito nero, ma più dolce con un fiore lunare tra le mani.